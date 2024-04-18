Mercialys-Les revenus locatifs en hausse de 4,4% au T1

Mercialys SA MERY.PA :
* ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2024
* CROISSANCE ORGANIQUE DES LOYERS DE +4,6%
* CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2024
* LES LOYERS FACTURÉS RESSORTENT À 45,5 MEUR , EN PROGRESSION DE +4,5% PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2023
* AU 1ER TRIMESTRE 2024, L'ACTIVITÉ DE MERCIALYS AFFICHE UN TAUX DE CROISSANCE ORGANIQUE DE +4,6%
* LES LOYERS FACTURÉS BÉNÉFICIENT D'UNE INDEXATION POSITIVE DE +4,6% AU 1ER TRIMESTRE 2024
* LES REVENUS LOCATIFS RESSORTENT À 45,5 MEUR AU 1ER TRIMESTRE, EN PROGRESSION DE PRÈS DE +2 MEUR (+4,4%) PAR RAPPORT AU TRIMESTRE CORRESPONDANT DE 2023
* LES NORMES IFRS, LES DROITS D'ENTRÉE ET INDEMNITÉS DE DÉSPÉCIALISATION PERÇUS SUR LA PÉRIODE S'ÉLÈVENT À MOINS DE 0,1 MEUR AU T1
* PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 0,99 EURO PAR ACTION
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MERY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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