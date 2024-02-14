Mercialys-Le résulat net récurrent annuel en hausse à €109 mlns

Mercialys SA MERY.PA :
* RÉSULTATS ANNUELS 2023
* LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT (RNR) S'ÉLÈVE À 109,0 MEUR (+3,3%), SOIT 1,17 EUR / ACTION EN HAUSSE DE +3,3%
* LA MARGE D'EBITDA RESSORT À 83,9%, EN AMÉLIORATION PAR RAPPORT À 2022 (83,2%)
* UN DIVIDENDE PROPOSÉ À 0,99EUR /ACTION AU TITRE DE 2023, EN HAUSSE DE +3,1% VERSUS. 2022
* SE FIXE POUR OBJECTIF UNE CROISSANCE DE SON RNR PAR ACTION D'AU MOINS +2,0%, AINSI QU'UN DIVIDENDE DANS UNE FOURCHETTE DE 75% À 95% DU RNR 2024
* LES DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES INTERMARCHÉ, AUCHAN ET CARREFOUR VONT SE SUBSTITUER AUX ENSEIGNES DU GROUPE CASINO
* LA SUBSTITUTION DEVRAIT CONSIDÉRABLEMENT AMÉLIORER LE PROFIL DE RISQUE LOCATIF DE LA FONCIÈRE DÈS 2024
* SUR BASE DES INFORMATIONS PUBLIQUES, CES TROIS ACTEURS REPRÉSENTERAIENT RESPECTIVEMENT 5,2%, 4,1% ET 2,0% DE LA BASE LOCATIVE PRO-FORMA
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MERY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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