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Mercialys-Le résulat net récurrent annuel en hausse à €109 mlns
information fournie par Reuters14/02/2024 à 18:34

Mercialys SA MERY.PA :

* RÉSULTATS ANNUELS 2023

* LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT (RNR) S'ÉLÈVE À 109,0 MEUR (+3,3%), SOIT 1,17 EUR / ACTION EN HAUSSE DE +3,3%

* LA MARGE D'EBITDA RESSORT À 83,9%, EN AMÉLIORATION PAR RAPPORT À 2022 (83,2%)

* UN DIVIDENDE PROPOSÉ À 0,99EUR /ACTION AU TITRE DE 2023, EN HAUSSE DE +3,1% VERSUS. 2022

* SE FIXE POUR OBJECTIF UNE CROISSANCE DE SON RNR PAR ACTION D'AU MOINS +2,0%, AINSI QU'UN DIVIDENDE DANS UNE FOURCHETTE DE 75% À 95% DU RNR 2024

* LES DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES INTERMARCHÉ, AUCHAN ET CARREFOUR VONT SE SUBSTITUER AUX ENSEIGNES DU GROUPE CASINO

* LA SUBSTITUTION DEVRAIT CONSIDÉRABLEMENT AMÉLIORER LE PROFIL DE RISQUE LOCATIF DE LA FONCIÈRE DÈS 2024

* SUR BASE DES INFORMATIONS PUBLIQUES, CES TROIS ACTEURS REPRÉSENTERAIENT RESPECTIVEMENT 5,2%, 4,1% ET 2,0% DE LA BASE LOCATIVE PRO-FORMA

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur MERY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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