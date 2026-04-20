Mercialys acquiert retail park mitoyen à Shop•Park Toulouse Fenouillet, 8 200 m² loués

* Mercialys a acquis début avril un retail park mitoyen de Shop•Park Toulouse Fenouillet, première opération d’investissement annoncée pour 2026. * Actif développe plus de 8 200 m² de surface locative brute, regroupe six moyennes surfaces intégralement louées. * Locataires incluent Nike, Picard, Centrakor, Maxi Zoo. * Transaction donne maîtrise foncière de ensemble de site de plus de 200 000 m², objectif d’optimiser gestion, commercialisation, puissance de offre. * Mercialys vise positionner Shop•Park Fenouillet comme destination de référence à horizon 2027, avec fréquentation annuelle supérieure à 7,5 millions de visiteurs. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mercialys SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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