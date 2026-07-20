Carburants : les crises géopolitiques provoquent une nouvelle hausse des prix, le SP95-E10 au-dessus de 2 euros le litre

( AFP / ALEX MARTIN )

La reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que la décision de la Russie d'interdire ses exportations de gazole expliquent cette hausse des prix.

Cela faisait plus d'un mois que le tarif n'était pas passé au-dessus de la barre symbolique. Ce lundi 20 juillet, l'essence SP95-E10 a de nouveau dépassé le prix de 2 euros le litre en moyenne en France métropolitaine, selon une moyenne calculée par l'AFP sur la base de données gouvernementales.

Ce lundi à 11h, le SP95-E10, l'essence la plus consommée par les Français, se vendait au prix de 2,005 euros le litre (en moyenne sur 7.255 stations-service), en hausse de 6,8 centimes par rapport à la semaine dernière (+3,5%). Le gazole, carburant le plus consommé en France, s'achetait 2,105 euros le litre (moyenne sur 9.478 stations), en augmentation de plus de 6% par rapport à la semaine passée (+12,1 centimes). Le gazole était repassé au-dessus de cette barre symbolique de 2 euros le 15 juillet, une première depuis le milieu du mois de juin.

Les prix des carburants en augmentation quasi-continue

L'essence SP98 coûtait 2,090 euros le litre, en moyenne sur 7.557 stations (+7,1 centimes sur sept jours). Elle avait franchi la barre de 2 euros le 30 juin. Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et régions d'outre-mer. Depuis 2006, les stations-service ont l'obligation de communiquer leurs prix au site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Ces données sont ensuite publiées en libre accès et analysées par l'AFP.

Plusieurs crises géopolitiques expliquent la hausse des prix des carburants. D'un côté, la Russie, important producteur de gazole, a annoncé le 8 juillet interdire ses exportations de gazole pour faire face aux pénuries de carburant dans le pays, provoquées par les frappes ukrainiennes sur ses raffineries. De l'autre, les prix des carburants affichent une augmentation quasi-continue depuis la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, le 26 juin. Avant cela, ils avaient diminué pendant près de deux semaines, à la suite de la signature d'un accord de paix entre les deux pays le 15 juin.