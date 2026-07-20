Boeing : SMBC Aviation Capital commande 100 avions 737 MAX

Le constructeur américain Boeing a annoncé lundi dans un communiqué une commande de 100 avions 737 MAX émanant du loueur d'avions SMBC Aviation Capital, première annonce de cette ampleur du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.

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"Cet engagement (...) reflète la forte demande que nous observons pour l'efficacité, la fiabilité et la polyvalence de la famille 737 MAX", a fait valoir la présidente de la branche aviation commerciale (BCA) de Boeing, Stephanie Pope, citée dans le communiqué.

Après des problèmes de qualité de sa production, des poursuites en justice et une gouvernance remaniée, le groupe américain a prévu de marquer son grand retour parmi ses pairs au salon de Farnborough, qui se tient actuellement non loin de Londres.

Le feu vert du régulateur américain de l'aviation civile (FAA) en octobre 2025 pour le déplafonnement de la production du monocouloir 737 MAX, avion le plus vendu de Boeing, est considéré comme un jalon important de la rédemption du groupe. Mais la validation finale viendra de la certification, après plusieurs années de retard, de ses trois nouveaux appareils.

Dans le détail, la commande de SMBC, d'un montant qui n'a pas été révélé, porte sur 60 avions 737-10 et 40 appareils 737-8.

"Notre partenariat avec Boeing s'étend sur plus de deux décennies et cette commande reflète la dynamique du marché, puisque nos clients compagnies aériennes et investisseurs cherchent à augmenter la capacité avec le 737-10", a précisé Peter Barrett, directeur général de SMBC, cité dans le communiqué.

"Cette commande soutiendra leurs ambitions de croissance bien au-delà de la prochaine décennie et témoigne de notre grande confiance dans le Boeing 737 MAX ainsi que de la demande durable pour des avions monocouloirs économes en carburant et technologiquement avancés", a-t-il ajouté.

SMBC, entreprise basée à Dublin et présentée comme la principale plateforme mondiale de financement aéronautique, gère une flotte de 1.700 avions auprès de plus de 170 compagnies aériennes à travers le monde.

Boeing a par ailleurs annoncé lundi que la compagnie saoudienne Riyadh Air exerce des options pour 28 avions 787 Dreamliner, issus d'une commande passée en 2023, et convertira 20 options vers la plus grande variante de cet appareil.

La même compagnie a aussi "confirmé une commande de six Airbus A350-1000 supplémentaires, portant son engagement ferme pour ce type d'appareil à 31 avions", a indiqué l'avionneur européen rival de Boeing dans un communiqué.