Le chiffre d'affaires de Domino's dépasse les prévisions, l'activité liée à la chaîne d'approvisionnement compensant la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 3 et 11, ajout d'un graphique) par Anuja Bharat Mistry et Shania S Thomas

Le chiffre d'affaires trimestriel de Domino's Pizza ( DPZ.O ) a légèrement dépassé les estimations de Wall Street lundi, la croissance de son activité de chaîne d'approvisionnement ayant compensé la baisse de la demande dans ses restaurants, où les consommateurs prudents ont réduit leurs dépenses discrétionnaires.

L'action de la société, qui avait chuté d'environ 23 % cette année, a progressé d'environ 7 % à 343,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La chaîne de pizzerias exploite une activité de chaîne d’approvisionnement qui fabrique et distribue des ingrédients, de la pâte à pizza et du matériel aux magasins franchisés et aux magasins détenus par la société. Le chiffre d’affaires augmente lorsque les magasins commandent davantage de fournitures ou lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de la société, basée à Ann Arbor, dans le Michigan, a progressé de 4,3 % pour atteindre 1,19 milliard de dollars, dépassant légèrement les estimations de 1,18 milliard de dollars, grâce à une hausse de 6,5 % du chiffre d’affaires trimestriel de la chaîne d’approvisionnement, qui s’est établi à 731,7 millions de dollars.

Domino's a indiqué que le chiffre d'affaires de la chaîne d'approvisionnement avait augmenté grâce à la hausse des volumes de commandes des magasins et à une augmentation de 2,2 % du prix du panier alimentaire, reflétant une inflation modérée des ingrédients et des fournitures qu'elle vend à ses franchisés.

“Je pense que la croissance des commandes est le principal moteur de la réussite à long terme de notre entreprise”, a déclaré dans un communiqué Russell Weiner , directeur général sortant de Domino's, ajoutant que les volumes de commandes avaient augmenté malgré une faible demande dans le secteur.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant aux États-Unis n’a toutefois progressé que de 0,1 % pour le trimestre clos le 14 juin, un résultat inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,62 %, selon les données compilées par LSEG. Il y a un an, le chiffre d’affaires avait augmenté de 3,4 %. “Le nombre positif de transactions, tant pour les plats à emporter que pour les livraisons, constitue une lueur d’espoir, indiquant que l’entreprise continue de séduire les consommateurs, même si le montant moyen des tickets de caisse est en baisse”, a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar.

La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant de la chaîne de pizzerias aux États-Unis au deuxième trimestre a été la plus faible depuis cinq trimestres, les inquiétudes liées à la hausse du coût de la vie et à la morosité du marché du travail américain ayant découragé les consommateurs de dépenser pour manger au restaurant.

Ses ventes à périmètre constant à l’international ont enregistré une baisse inattendue de 0,1 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,5 %. Il y a un an, les ventes avaient progressé d’environ 2,4 %.

Le coût des ventes de Domino's a augmenté de 4,7 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 716,2 millions de dollars. Le bénéfice trimestriel s'est établi à 4,07 dollars par action, en deçà des estimations de 4,17 dollars par action.