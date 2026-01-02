Mercedes va présenter un GLC tout électrique taillé pour les USA au CES de Las Vegas
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 14:25
Dans un communiqué, le constructeur automobile haut de gamme évoque une étape "majeure" devant marquer le prochain chapitre de ce "best-seller" qui a défini son succès aux Etats-Unis.
Pour ce faire, le groupe allemand compte présenter un tout nouveau électrique doté d'une multitude d'innovations destinées à améliorer l'expérience-conduite, dont une plateforme d'exploitation MB.OS alimentée par l'IA, un écran "Hyperscreen" de 39,1 pouces, le plus grand conçu par Mercedes-Benz à ce jour, et un intérieur végan certifié.
Le véhicule propose également d'autres fonctionnalités avancées telles que la suspension pneumatique intelligente et le premier système d'info divertissement embarqué au monde à intégrer l'IA de Microsoft et Google, ainsi qu'un système de charge de 800 volts assurant une recharge rapide, mais aussi des technologies d'assistance à la conduite de nouvelle génération .
Le véhicule doit afficher une puissance de 483 chevaux pour une autonomie estimée allant jusqu'à 713 km.
Le groupe explique qu'il prévoit d'élargir la gamme GLC aux Etats-Unis à partir du second semestre 2026.
En parallèle du tout nouveau GLC électrique, qui sera officiellement présenté la semaine prochaine au Dolby Live Theater de Las Vegas, Mercedes compte aussi lever le voile sur son coupé CLA de nouvelle génération imaginé en partenariat avec Nvidia, qui prend désormais en charge ses systèmes avancés d'assistance à la conduite à partir de ses technologies d'IA, de logiciels et de calcul accéléré.
Avec ce dispositif, l'assistance à la conduite et la navigation fusionnent désormais afin de permettre, avec une simple pression sur un bouton, au véhicule de naviguer dans les rues de la ville, du parking à la destination, grâce à une assistance avancée dite "SAE-Niveau 2".
