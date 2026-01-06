Mercedes propose une technologie de conduite autonome pour les villes américaines

Mercedes-Benz MBGn.DE a déclaré lundi qu'elle lancerait un nouveau système avancé d'aide à la conduite aux États-Unis dans le courant de l'année, qui permet à ses véhicules de rouler de manière autonome dans les rues de la ville, sous la supervision du conducteur.

Ce système, qui permet à un véhicule de rouler d'un parking à une destination, en naviguant dans les intersections de la ville, en prenant des virages et en respectant les feux de circulation, est susceptible de concurrencer Tesla TSLA.O , le seul constructeur automobile à proposer un produit similaire, appelé "Full Self-Driving" (conduite autonome), aux États-Unis.

Le système de Mercedes, appelé MB.DRIVE ASSIST PRO, est en vente en Chine depuis la fin de l'année dernière.

Aux États-Unis, le système coûtera 3 950 dollars pour trois ans. Les clients peuvent également opter pour des abonnements mensuels ou annuels, mais les prix de ces derniers seront communiqués ultérieurement.

Le système d'auto-conduite intégrale de Tesla coûte environ 8 000 dollars à l'achat ou 99 dollars par mois en abonnement.

La plupart des constructeurs automobiles limitent les fonctions de conduite autonome des véhicules personnels aux autoroutes, où les schémas de circulation sont plus prévisibles. Les villes posent des défis plus difficiles à relever, notamment en ce qui concerne les piétons, les cyclistes et les situations inattendues.

Tesla TSLA.O est le seul constructeur automobile qui, avec son système Full Self-Driving, autorise la conduite autonome dans les rues des villes.

Mais comme pour Tesla, le système de Mercedes exigera des conducteurs qu'ils restent vigilants et prêts à intervenir à tout moment.

L'avancée de Mercedes dans le domaine de l'assistance à la conduite en ville montre comment les avancées logicielles font passer la technologie autonome d'une phase d'essai limitée à un déploiement commercial. Les préoccupations en matière de sécurité et la réglementation limitent encore l'autonomie totale des véhicules personnels.

Elon Musk, directeur général de Tesla, a déjà déclaré qu'il inonderait les rues des villes de véhicules autonomes ne nécessitant aucune intervention humaine. Cela ne s'est pas encore produit.

Au lieu de cela, Tesla s'est concentré sur des améliorations progressives de la FSD et a lancé un petit service de robotaxi à Austin, au Texas, avec des moniteurs de sécurité.

Les investisseurs considèrent toujours la technologie autonome comme un moteur potentiel de revenus à long terme pour les constructeurs automobiles.

Mercedes a déclaré que le système utilise environ 30 capteurs, dont des caméras, des radars et des capteurs à ultrasons. Ces capteurs transmettent des données à un ordinateur qui peut traiter jusqu'à 508 billions d'opérations par seconde.

Nvidia a déclaré que la nouvelle Mercedes-Benz CLA, le premier véhicule de la marque équipé de la plateforme MB.OS, comportera des fonctions d'aide à la conduite alimentées par le logiciel "DRIVE AV" du concepteur de puces, l'infrastructure d'intelligence artificielle et le calcul accéléré.

Le système prend en charge les mises à jour " over-the-air " pour les améliorations futures de la technologie de conduite autonome.