Mercedes devra payer 1 milliard d'euros de droits de douane en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les coûts tarifaires pour Mercedes-Benz MBGn.DE se sont élevés à environ 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) en 2025, a déclaré un porte-parole jeudi, après que l'entreprise a fait état d'un plongeon de ses bénéfices pour l'ensemble de l'année .
(1 dollar = 0,8432 euro)
