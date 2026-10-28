Mercedes-Benz: la marge de la division automobile chute de près de moitié au troisième trimestre

( AFP / ALEXANDRA BEIER )

Mercedes-Benz a vu la rentabilité de sa branche automobile quasiment divisée par deux au troisième trimestre, à 2,5% contre 4,8% un an plus tôt, lestée par la concurrence sur le marché chinois et des dépenses pour des campagnes de lancement de produits.

Ces difficultés ont fortement pesé sur le bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) du segment automobile entre juillet et septembre, qui a diminué de plus de moitié à 560 millions d'euros, selon un communiqué du constructeur de véhicules haut de gamme basé à Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne.

"Les conditions de marchés sont devenues encore plus difficiles au cours de l'année, en particulier en Chine", a expliqué le président du directoire de Mercedes-Benz, Ola Källenius, cité dans le communiqué.

Dans ce pays où les constructeurs locaux parviennent à vendre à des prix plus bas que leurs rivaux européens des véhicules très avancés technologiquement, les ventes de voitures de la marque à l'étoile ont reculé de près d'un tiers au troisième trimestre (-31%), à quelque 86.800 unités.

Dans ces conditions difficiles, Mercedes-Benz a abaissé mardi ses prévisions pour 2026, n'anticipant plus pour sa division automobile qu'une marge opérationnelle ajustée de 2 à 3 %, contre 3 à 5 % auparavant.

Par ailleurs, le bénéfice opérationnel du groupe, qui commercialise également des véhicules utilitaires légers et propose des services financiers, n'est plus prévu en hausse significative, mais au niveau de celui de 2025.

Face aux vents contraires, le constructeur comme ses concurrents allemands Volkswagen et BMW cherche à comprimer fortement ses coûts pour préserver sa compétitivité.

La direction discute avec les représentants des salariés des modalités d'un programme d'économies, qui pourrait inclure un allongement du temps de travail sans compensation salariale ainsi qu'une présence accrue des équipes sur les sites.

Dans son communiqué, Mercedes a aussi indiqué relancer un programme de départs volontaires pour les fonctions indirectes en Allemagne dès décembre 2026.

Au troisième trimestre, l'Ebit publié du groupe a tout de même bondi de 136,4% à 1,78 milliard d'euros, un regain qui s'explique cependant par "des ajustements moins importants" qu'un an plus tôt à la même période.

Le bénéfice net de Mercedes a lui augmenté de 27,6% à 1,52 milliard d'euros, soutenu par la croissance des livraisons en Europe (+5%) et aux États-Unis (+6%).

Les ventes de véhicules 100% électriques ont elles bondi entre juillet et septembre de 52% sur un an, à plus de 78.000 unités.