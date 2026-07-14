Mercedes-Benz agrandit son site hongrois et y produit la C-Class électrique

Le constructeur automobile renforce son dispositif industriel en Hongrie avec un investissement d'environ 1 MdEUR, tout en accélérant l'électrification de sa gamme.

Mercedes-Benz a annoncé hier l'extension de son usine de Kecskemét, en Hongrie, dont la superficie passe de 200 à 440 hectares, faisant de ce site l'un des plus importants de son réseau mondial de production. Le groupe y a investi environ 1 MdEUR dans le cadre de son plan 2022-2026 afin d'améliorer la numérisation, la flexibilité et l'efficacité industrielle.

Le site démarre également la production de la nouvelle C-Class 100% électrique, premier modèle électrique de coeur de gamme assemblé à Kecskemét. L'usine produira sur place des composants clés, dont les batteries destinées aux C-Class et GLB électriques, tandis que la future version compacte de la G-Class y sera fabriquée exclusivement.

Mercedes-Benz précise que le site est doté de nouvelles installations de carrosserie, d'assemblage, de peinture et d'assemblage de batteries, ainsi que de technologies de production numériques et d'applications fondées sur l'intelligence artificielle. L'usine, qui emploie plus de 5 000 personnes, couvre désormais environ 25% de ses besoins énergétiques grâce à des installations photovoltaïques.

Le titre Mercedes-Benz progresse de 2,2% ce matin à la Bourse de Francfort au sein d'un DAX en repli de 0,6%.