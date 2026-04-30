Memscap - Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 29 avril 2026

Grenoble (France) – 30 avril 2026 – 18:30.
MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), déclare, en application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et d’actions au 29 avril 2026.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer