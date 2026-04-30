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Memscap - Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 29 avril 2026
information fournie par Boursorama CP 30/04/2026 à 18:30

Grenoble (France) – 30 avril 2026 – 18:30.

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), déclare, en application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et d’actions au 29 avril 2026.

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