Crédit Agricole dépasse les attentes au T2, dément les rumeurs rapprochement entre MPS et BPM

Un feu de signalisation est allumé au rouge près du logo du Crédit Agricole, visible sur une agence bancaire à Paris

par Mathieu Rosemain

Crédit Agricole a ‌fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu vendredi, porté par la banque de détail, ​la banque d'investissement et la gestion d'actifs, tandis que son directeur général a qualifié de "complètement faux" les rapports selon lesquels Monte dei Paschi et Banco BPM discuteraient d'une fusion.

Le ​résultat net part du groupe (RNPG) de la période d'avril à juin a grappillé 1,4% sur un an pour atteindre ​2,05 milliards d'euros, en excluant l'effet de ⁠base de liée à une plus-value pour la déconsolidation d’Amundi US.

Les analystes tablaient ‌sur un RNPG de 1,9 milliard d'euros, selon un consensus compilé par Crédit Agricole.

Le produit net bancaire a grimpé de 7,7% sur un an, ​à 7,36 milliards d'euros, chiffre ‌également au-dessus des attentes, tandis que les charges d'exploitation ont ⁠augmenté de 4,6% pour ressortir à 3,87 milliards d'euros.

Les revenus de la banque de financement et d’investissement sont en hausse de 4,4%, avec la bonne performance des activités structurées actions ⁠et sur les ‌activités de marchés de capitaux (ECM), tandis que les revenus dans la banque ⁠de marché (FICC) sont restés stables.

Cette croissance reste cependant bien inférieure aux chiffres spectaculaires enregistrés ‌par la plupart des concurrents de Crédit Agricole, dont BNP Paribas, la ⁠volatilité engendrée par la guerre au Moyen-Orient ayant déclenché une ⁠vague d'activité dans le "trading".

En ‌France, le réseau de banque de détail LCL a profité d'une reprise continue de la ​marge nette d’intérêts, tandis que les activités ‌de banque de proximité de Crédit Agricole en Italie ont pour leur part publié une croissance d'environ 2%.

Le ​groupe, présent au capital de son concurrent transalpin Banco BPM pour 29,3%, s'est positionné comme un acteur clef de la vague de consolidation qui traverse le secteur ⁠bancaire italien.

Interrogé sur des informations faisant état d'éventuelles discussions entre BPM et Monte dei Paschi, le directeur général de Crédit Agricole Olivier Gavalda a déclaré que la banque n'avait reçu "aucun projet, aucune information sur un rapprochement potentiel".

"Tout ce qu'il y a écrit dans la presse est complètement faux à ce jour", a-t-il ajouté.

(Mathieu Rosemain ; version française Augustin Turpin ; ​édité par Benoit Van Overstraeten)