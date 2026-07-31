EDF abaisse ses perspectives 2026 avec la canicule et la baisse des prix

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EDF a abaissé vendredi ses perspectives pour 2026, après avoir fait état d'un recul de son résultat opérationnel semestriel, l'électricien public français citant la baisse des prix de marché et un net recul de la production hydraulique en raison des canicules.
Le groupe, intégralement détenu par l'Etat français, a fait état d'un Ebitda de 14,1 milliards d'euros pour les six premiers mois de l'année, en baisse de 8,7% sur un an.
Les résultats au premier semestre d'EDF marquent la deuxième année consécutive de baisse du bénéfice en raison du recul des prix de marché.
Les prix de l'électricité en Europe ont atteint en janvier leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19 et n'ont connu qu'un rebond partiel par rapport au premier semestre 2025. Ils restent inférieurs aux coûts de production d'électricité d'EDF estimés par le régulateur de l'énergie (CRE) pour l'ensemble du premier semestre.
EDF vendant son électricité plusieurs années à l'avance, cette récente baisse des prix commence seulement à se répercuter sur son bilan.
Le groupe prévoit désormais d'enregistrer cette année un Ebitda en baisse de l’ordre de 10% sur un an, alors qu'il était attendu "en léger retrait" précédemment. EDF a cependant confirmé sa cible de production nucléaire en France, estimée à 350-370 térawattheure (TWh) en 2026 et 2027, et à 345-375 TWh en 2028.
(Rédigé par Augustin Turpin, avec Forrest Crellin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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