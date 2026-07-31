EDF abaisse ses perspectives 2026 avec la canicule et la baisse des prix

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EDF a abaissé ‌vendredi ses perspectives pour 2026, après avoir fait état d'un ​recul de son résultat opérationnel semestriel, l'électricien public français citant la baisse des prix de marché et un net ​recul de la production hydraulique en raison des canicules.

Le groupe, intégralement détenu ​par l'Etat français, a fait ⁠état d'un Ebitda de 14,1 milliards d'euros pour les ‌six premiers mois de l'année, en baisse de 8,7% sur un an.

Les résultats au premier semestre ​d'EDF marquent la ‌deuxième année consécutive de baisse du bénéfice ⁠en raison du recul des prix de marché.

Les prix de l'électricité en Europe ont atteint en janvier leur plus ⁠bas niveau depuis ‌le début de la pandémie de COVID-19 ⁠et n'ont connu qu'un rebond partiel par rapport au ‌premier semestre 2025. Ils restent inférieurs aux coûts ⁠de production d'électricité d'EDF estimés par le régulateur ⁠de l'énergie (CRE) ‌pour l'ensemble du premier semestre.

EDF vendant son électricité plusieurs années ​à l'avance, cette récente ‌baisse des prix commence seulement à se répercuter sur son bilan.

Le groupe prévoit ​désormais d'enregistrer cette année un Ebitda en baisse de l’ordre de 10% sur un an, alors ⁠qu'il était attendu "en léger retrait" précédemment. EDF a cependant confirmé sa cible de production nucléaire en France, estimée à 350-370 térawattheure (TWh) en 2026 et 2027, et à 345-375 TWh en 2028.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Forrest Crellin, édité par ​Benoit Van Overstraeten)