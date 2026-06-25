Mémoire IA : les trois menaces qui planent sur Micron, SK Hynix et Samsung

L'intelligence artificielle promet une révolution, mais elle repose désormais sur un maillon sous tension : les puces de mémoire. Les hyperscalers se ruent actuellement pour sécuriser des volumes, mais les prix s'envolent face à une offre extrêmement contrainte.

Les prix de la DRAM, omniprésente dans l'électronique moderne, ont déjà bondi de 98 % au premier trimestre 2026 et pourraient encore grimper de 58 % à 63 % ce trimestre, selon TrendForce. Un tel rythme n'est évidemment pas tenable pour les entreprises clientes, ce qui accroît mécaniquement le risque de rupture dans la dynamique actuelle.

La première menace pour Micron, SK Hynix et Samsung tient à un progrès logiciel optimisant l'utilisation de la mémoire. Un équivalent du "moment DeepSeek", de janvier 2025 qui réduirait l'intensité mémoire nécessaire pour entraîner les modèles ou l'inférence. À mesure que les prix de la mémoire augmentent, les clients sont incités à développer des solutions logicielles pour en réduire la consommation. Cela passe par des techniques d'optimisation qui permettent d'obtenir des performances similaires avec moins de mémoire, comme on l'a récemment observé avec des approches de type TurboQuant.

La deuxième menace vient des hyperscalers. Microsoft, Amazon, Google, Meta et Oracle ont jusqu'ici transformé la mémoire en actif stratégique, en réservant des capacités plusieurs années à l'avance et en payant le prix cher grâce à leurs marges élevées dans leurs activités historiques. Mais si les investisseurs commencent à douter du retour sur investissement de leurs dépenses dans les data centers et s'inquiètent de la baisse de leurs flux de trésorerie, ces entreprises pourraient décider, de façon coordonnée, de ralentir leurs investissements, et donc la demande de puces.

Une troisième menace crédible, peut-être plus lointaine, vient de Chine. CXMT et YMTC ne rivalisent pas encore avec les leaders sur les technologies les plus avancées, mais ils progressent rapidement. Même sans atteindre le même niveau, leurs produits peuvent offrir une alternative moins chère. Apple examinerait déjà ces alternatives chinoises pour ses produits. Si les grands clients pensent que ces offres deviendront compétitives à court ou moyen terme, cela peut déjà affaiblir le pouvoir de négociation de Micron, SK Hynix et Samsung.