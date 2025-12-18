Meg O'Neill nommée prochaine CEO de bp
Carol Howle, actuelle vice-présidente exécutive, approvisionnement, trading et expédition de bp, assurera l'intérim jusqu'à la prise de fonction de Meg O'Neill. Murray Auchincloss restera conseiller jusqu'en décembre 2026 afin d'assurer une transition en douceur.
Meg O'Neill occupe depuis 2021 le poste de CEO de Woodside Energy, dont elle a fait la plus grande entreprise énergétique cotée à la Bourse australienne, après avoir passé 23 ans chez ExxonMobil à différents postes à travers le monde.
"Parmi ses nombreuses réalisations chez Woodside, elle a supervisé l'acquisition transformatrice de BHP Petroleum International, créant une entreprise géographiquement diversifiée avec un portefeuille d'actifs pétroliers et gaziers de haute qualité", souligne bp.
La nomination de Meg O'Neill suit un processus de recherche supervisé par un comité de sélection du conseil, assisté par une société de recrutement indépendante, dans le cadre de la planification de la succession à long terme du conseil.
