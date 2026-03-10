 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medtronic rachète Scientia Vascular pour 550 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution des actions au paragraphe 2, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 6) par Sahil Pandey

Le fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N a déclaré mardi qu'il achèterait la société américaine Scientia Vascular dans le cadre d'une transaction évaluée à 550 millions de dollars, élargissant ainsi sa gamme de produits utilisés dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Les actions de la société étaient en baisse de plus de 1 % dans les premiers échanges.

Voici quelques détails:

* Scientia, basée à Salt Lake City et employant environ 310 personnes, fabrique des fils-guides et des cathéters utilisés pour naviguer dans les vaisseaux sanguins du cerveau.

* Ces fils-guides et ces cathéters peuvent être intégrés de manière transparente dans la gamme existante de produits neurovasculaires de Medtronic, a déclaré le fabricant d'appareils médicaux.

* Cette opération permet à Medtronic de disposer d'une gamme complète de produits et de prendre en charge les procédures liées aux accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques aigus, a déclaré Linnea Burman, vice-présidente senior et présidente de l'activité neurovasculaire de Medtronic.

* Medtronic prévoit de conclure l'opération au cours du premier semestre de l'exercice 2027.

* Les analystes de Leerink Partners ont déclaré que l'opération soutenait le plan plus large de Medtronic visant à stimuler la croissance par le biais d'acquisitions et reflétait la confiance dans la technologie sous-jacente de Scientia.

* Evercore ISI a déclaré que l'acquisition est une opération bien adaptée qui renforce le portefeuille de Medtronic dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux et s'aligne sur ses dispositifs neurovasculaires existants.

* L'entreprise s'attend également à ce que l'opération ait un effet dilutif minimal sur ses bénéfices ajustés en 2027 et à ce qu'elle ait un effet relutif par la suite.

* Medtronic a ajouté qu'il pourrait y avoir des compléments de prix et des paiements d'étape après l'acquisition, mais n'a pas divulgué d'autres détails à ce sujet.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MEDTRONIC
90,107 USD NYSE -1,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank