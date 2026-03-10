Medtronic rachète Scientia Vascular pour 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution des actions au paragraphe 2, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 6) par Sahil Pandey

Le fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N a déclaré mardi qu'il achèterait la société américaine Scientia Vascular dans le cadre d'une transaction évaluée à 550 millions de dollars, élargissant ainsi sa gamme de produits utilisés dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Les actions de la société étaient en baisse de plus de 1 % dans les premiers échanges.

Voici quelques détails:

* Scientia, basée à Salt Lake City et employant environ 310 personnes, fabrique des fils-guides et des cathéters utilisés pour naviguer dans les vaisseaux sanguins du cerveau.

* Ces fils-guides et ces cathéters peuvent être intégrés de manière transparente dans la gamme existante de produits neurovasculaires de Medtronic, a déclaré le fabricant d'appareils médicaux.

* Cette opération permet à Medtronic de disposer d'une gamme complète de produits et de prendre en charge les procédures liées aux accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques aigus, a déclaré Linnea Burman, vice-présidente senior et présidente de l'activité neurovasculaire de Medtronic.

* Medtronic prévoit de conclure l'opération au cours du premier semestre de l'exercice 2027.

* Les analystes de Leerink Partners ont déclaré que l'opération soutenait le plan plus large de Medtronic visant à stimuler la croissance par le biais d'acquisitions et reflétait la confiance dans la technologie sous-jacente de Scientia.

* Evercore ISI a déclaré que l'acquisition est une opération bien adaptée qui renforce le portefeuille de Medtronic dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux et s'aligne sur ses dispositifs neurovasculaires existants.

* L'entreprise s'attend également à ce que l'opération ait un effet dilutif minimal sur ses bénéfices ajustés en 2027 et à ce qu'elle ait un effet relutif par la suite.

* Medtronic a ajouté qu'il pourrait y avoir des compléments de prix et des paiements d'étape après l'acquisition, mais n'a pas divulgué d'autres détails à ce sujet.