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Medtronic en hausse après avoir dépassé les prévisions lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

3 juin - ** Les actions du fabricant de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N progressent de 5,3 % à 77,69 $

** MDT annonce un bénéfice ajusté de 1,55 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,54 $ par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 9,81 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 9,63 milliards de dollars, grâce à une forte demande pour ses dispositifs cardiaques

** MDT prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 5,90 $ et 6 $ par action, contre une prévision des analystes de 6,06 $ par action

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 23 % depuis le début de l'année

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