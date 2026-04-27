Medtronic affirme que la cyberattaque subie par son réseau informatique n'a pas perturbé ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N a déclaré lundi qu'une cyberattaque visant ses systèmes informatiques la semaine dernière n'avait pas affecté ses produits ni sa capacité à répondre aux besoins des patients, et qu'elle ne devrait pas avoir d'incidence significative sur ses activités ou ses résultats financiers.

Medtronic a précisé que l'attaque qui a touché le réseau soutenant ses systèmes informatiques d'entreprise n'a pas eu d'impact sur ses produits, la sécurité des patients, ni sur ses opérations de fabrication ou de distribution.

Cet incident, révélé vendredi dans un communiqué, met en évidence les risques cybernétiques croissants auxquels sont confrontés les fabricants de dispositifs médicaux, car ces attaques perturbent des services de santé essentiels, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des patients et à la protection des données.

Le réseau informatique reste distinct de ceux qui prennent en charge ses produits, ses opérations de fabrication et de distribution, a déclaré Medtronic vendredi.

Le mois dernier, son concurrent Stryker SYK.N a signalé une cyberattaque destructrice qui a retardé des interventions chirurgicales pour des patients et causé des perturbations généralisées de ses activités, notamment sa capacité à traiter les commandes, à fabriquer des produits et à les expédier aux clients.

Un groupe de pirates informatiques lié à l'Iran, appelé Handala, a revendiqué la responsabilité de l'attaque, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte à une frappe contre une école de filles à Minab, dans le sud de l'Iran.

Medtronic a déclaré avoir activé ses plans d'intervention et fait appel à des experts en cybersécurité pour aider à contenir l'attaque.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.