Medline touché par un incendie dans ses locaux en Californie ; ses actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** L'action du géant des fournitures médicales Medline ( MDLN.O ) recule de 2,8% à 36,09 dollars en pré-ouverture

** Plusieurs médias ont rapporté jeudi qu'un incendie de grande ampleur avait ravagé le centre de distribution de Medline à Tracy, en Californie. Aucun blessé n'a été signalé

** Cela signifie que le site a été mis hors service pendant que l'entreprise examine les commandes et met en place des plans d'urgence pour soutenir ses clients, selon la société de courtage Leerink Partners

** Leerink indique que cette interruption pourrait entraîner des perturbations à court terme en termes de disponibilité des produits et de taux d'exécution des commandes

** La société de courtage estime que l'impact devrait être considéré comme un élément ponctuel, lié à la perte de stocks et au remboursement par l'assurance

** Il note que Medline dispose de plus de 28 millions de pieds carrés d'entrepôts, et que des sites situés à proximité permettent d'atténuer les perturbations

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 12% depuis le début de l'année