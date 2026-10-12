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Medincell s'offre une petite consolidation après la flambée de la semaine dernière ( 30,90%)
information fournie par AOF 12/10/2026 à 14:43

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(Zonebourse.com) - Medincell est victime de prises de bénéfices logiques mais n'affiche plus qu'une perte de 1,65%, à 28,58 euros, après avoir été jusqu'à perdre 5,30% en fin de matinée. Ces prises de profits ne sont toutefois pas alarmantes car le titre a bondi de 30,90% la semaine dernière, porté par l'approbation d'un nouveau traitement par les autorités sanitaires américaines (FDA). Oddo BHF revient sur cette bonne nouvelle.

Le broker commence par rappeler que la société française et son partenaire Teva ont obtenu le feu vert de la FDA pour la commercialisation de Weltruza, pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte. Il s'agit du deuxième produit dans cette indication développé à partir de la technologie BEPO de Medincell à obtenir une autorisation américaine après Uzedy.

Outre l'approbation, les analystes s'attardent sur la qualité du label, qui est selon eux le principal élément positif, notamment grâce à l'absence de contraintes spécifiques de surveillance après injection, contrairement à un produit concurrent d'Eli Lilly. Ce dernier, administré en intra-musculaire (contre sous-cutanée pour Weltruza) nécessite une surveillance médicale de trois heures après chaque administration.

Oddo BHF estime que le lancement devrait intervenir rapidement, mais la montée en puissance restera progressive, notamment en raison des délais nécessaires à l'obtention des remboursements et à l'intégration dans les formulaires hospitaliers.

Les analystes notent que cette deuxième validation confirme l'intérêt de la technologie BEPO, capable de développer des formulations injectables prolongées de molécules largement utilisées, tout en apportant une différenciation clinique et pratique significative pour le patient.

La recommandation reste à surperformance sur le titre, et l'objectif de cours est relevé de 31 à 37 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 27%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 14:43:00.

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