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Medincell renforce sa structure financière
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 18:26

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Medincell annonce avoir obtenu un financement complémentaire de 13,8 MEUR auprès de banques européennes et de Bpifrance, portant à 41,8 MEUR le montant total des financements non dilutifs sécurisés depuis juillet 2026.

Cette opération, sans impact sur le capital des actionnaires existants, s'inscrit dans une stratégie de renforcement du bilan.

La société biopharmaceutique a parallèlement remboursé 23,2 MEUR à la Banque européenne d'investissement (BEI), dont 20 MEUR de principal, soit la moitié du prêt initial, et prolongé la maturité de sa dette jusqu'en septembre 2031. Medincell disposait par ailleurs d'une trésorerie de 84,8 MEUR au 31 mars 2026.

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