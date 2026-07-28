Medincell poursuit le renforcement et le renouvellement de son Conseil d’administration avec la proposition de nomination du Dr Elisabeth Svanberg

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Le Conseil d'administration proposera la nomination du Dr Elisabeth Svanberg en qualité d'administratrice indépendante lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de Medincell



Sous réserve de son élection, 50% du Conseil d'administration de Medincell aura été renouvelé depuis 2025, renforçant les expertises de la Société en matière d'innovation, de développement pharmaceutique, de gouvernance, de rémunération des dirigeants et de santé mondiale



Le Dr Svanberg devrait être nommée par le Conseil d'administration à la présidence du Comité des rémunérations et nominations de Medincell, sous réserve de son élection par les actionnaires