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Medincell porte à 41,8 M€ les financements non dilutifs obtenus depuis juillet 2026 avec un nouveau prêt de 13,8 M€
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 18:00

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Depuis juillet 2026, Medincell a sécurisé 41,8 M€ de financements non dilutifs, remboursé 50 % de son prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) et allongé la maturité de sa dette jusqu'en septembre 2031.


Medincell (Euronext Paris : MEDCL) annonce aujourd'hui avoir obtenu un financement non dilutif complémentaire de 13,8 M€ auprès de banques commerciales européennes de premier plan et de Bpifrance. Ce nouveau prêt s'ajoute aux 28 M€ de financements bancaires non dilutifs annoncés en juillet 2026, portant à 41,8 M€ le montant total des financements non dilutifs sécurisés depuis cette date.

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