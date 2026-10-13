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Medincell obtient un nouveau prêt de €13,8 mlns auprès de banques européennes et de Bpifrance
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 18:16

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Medincell SA MEDCL.PA :

* MEDINCELL PORTE À 41,8 M€ LES FINANCEMENTS NON DILUTIFS OBTENUS DEPUIS JUILLET 2026 AVEC UN NOUVEAU PRÊT DE 13,8 M€

* FINANCEMENT NON DILUTIF COMPLÉMENTAIRE AUPRÈS DE BANQUES COMMERCIALES EUROPÉENNES DE PREMIER PLAN ET DE BPIFRANCE

* NOUVEAU PRÊT S'AJOUTE AUX 28 MEUR DE FINANCEMENTS BANCAIRES NON DILUTIFS ANNONCÉS EN JUILLET 2026

Texte original nBwdfcJna

Pour plus de détails, cliquez sur MEDCL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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