Medincell obtient un nouveau prêt de €13,8 mlns auprès de banques européennes et de Bpifrance

Medincell SA MEDCL.PA :
* MEDINCELL PORTE À 41,8 M€ LES FINANCEMENTS NON DILUTIFS OBTENUS DEPUIS JUILLET 2026 AVEC UN NOUVEAU PRÊT DE 13,8 M€
* FINANCEMENT NON DILUTIF COMPLÉMENTAIRE AUPRÈS DE BANQUES COMMERCIALES EUROPÉENNES DE PREMIER PLAN ET DE BPIFRANCE
* NOUVEAU PRÊT S'AJOUTE AUX 28 MEUR DE FINANCEMENTS BANCAIRES NON DILUTIFS ANNONCÉS EN JUILLET 2026
Texte original nBwdfcJna
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(Rédaction de Gdansk)
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