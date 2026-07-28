Medincell continue de renforcer son conseil d'administration

Le conseil d'administration de la société biopharmaceutique va proposer la nomination du Dr Elisabeth Svanberg en qualité d'administratrice indépendante lors de la prochaine assemblée générale annuelle programmée le 30 septembre prochain.

La société précise que cette nomination lui apporterait une expérience de premier plan dans le développement de médicaments à l'échelle internationale, la gouvernance des entreprises cotées, les politiques de rémunération des dirigeants et les enjeux de santé mondiale.

Le Dr Elisabeth Svanberg est une dirigeante reconnue à l'international dans le domaine des sciences de la vie, forte d'une expérience approfondie dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie. Médecin-scientifique, chirurgienne certifiée, titulaire d'un doctorat (PhD) et professeure associée, elle a exercé des responsabilités de direction mondiale chez Janssen Pharmaceuticals, Bristol-Myers Squibb et Serono / Merck-Serono. A ces postes, elle a supervisé le développement de produits, les affaires médicales, la stratégie de portefeuille ainsi que les interactions réglementaires sur les principaux marchés internationaux.