Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France de football

La Fédération française de football présente Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur
Zinédine Zidane a été nommé, sans surprise, au poste de sélectionneur de l'équipe de France pour succéder à Didier Deschamps, en poste depuis 2012, a annoncé mardi le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo.
Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 était l'immense favori pour prendre la tête des Bleus depuis l'annonce par Didier Deschamps, en janvier 2025, de son départ à l'issue de la Coupe du monde 2026 conclue à la quatrième place.
(Rédigé par Vincent Daheron et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)
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