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Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France de football
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 11:17
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La Fédération française de football présente Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur

La Fédération française de football présente Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur

Zinédine Zidane a ​été nommé, sans surprise, au poste de ​sélectionneur de l'équipe de France ​pour succéder ⁠à Didier Deschamps, en ‌poste depuis 2012, a annoncé mardi ​le ‌président de la Fédération ⁠française de football (FFF), Philippe Diallo.

Le champion du ⁠monde ‌1998 et d'Europe 2000 ⁠était l'immense ‌favori pour prendre ⁠la tête des Bleus ⁠depuis ‌l'annonce par Didier Deschamps, ​en ‌janvier 2025, de son départ à l'issue ​de la Coupe du ⁠monde 2026 conclue à la quatrième place.

(Rédigé par Vincent Daheron et Bertrand Boucey, édité par Sophie ​Louet)

Sport
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1 commentaire

  • 14:09

    Quel est son salaire et les avantages en nature.

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