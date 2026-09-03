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Medicus Pharma bondit après la signature d'un accord de licence avec Pfizer concernant un traitement expérimental contre le cancer
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 14:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Medicus Pharma MDCX.O ont bondi de 19,3% pour atteindre 31 centimes avant l'ouverture du marché

** La société indique dans un communiqué réglementaire avoir conclu un accord de licence avec Pfizer PFE.N portant sur les droits de développement et de commercialisation d’un traitement expérimental contre le cancer

** Aux termes de cet accord, Pfizer est en droit de percevoir plus d’un milliard de dollars sous forme de paiements d’étapes liés au développement, à l’homologation et aux ventes, ainsi que des redevances échelonnées à deux chiffres (faibles) sur le chiffre d’affaires net

** Pfizer a accordé à Medicus une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le PF-08046031, également connu sous le nom de CD228V, un conjugué anticorps-médicament en phase précoce ciblant la mélanotransferrine (CD228) pour toutes les maladies et tous les troubles humains

** Dans le cadre de cet accord, Medicus a versé à Pfizer une avance non remboursable de 12 millions de dollars et effectuera un paiement supplémentaire de 15 millions de dollars à la date du premier anniversaire de l’accord

** Pfizer, de son côté, a versé à Medicus 2 millions de dollars qui doivent être utilisés pour soutenir les activités de développement du CD228V

** À la dernière clôture, MDCX affichait une baisse de 83% et PFE une hausse de 16,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MEDICUS PHARMA
0,1774 USD NASDAQ -31,74%
PFIZER
28,895 USD NYSE -0,45%
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