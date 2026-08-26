MÉDIAS-Tesla Chine dément la rumeur selon laquelle son centre de données de Shanghai aurait fermé ses portes, rapporte The Paper

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26 août - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/yddzp99p -- Tesla Chine a démenti les rumeurs selon lesquelles son centre de données de Shanghai aurait fermé ses portes et que le lancement du FSD en Chine serait remis en cause, affirmant que le site "fonctionne normalement" et que les travaux associés "avancent régulièrement", a rapporté mercredi le média chinois soutenu par l'État The Paper. -- Remarque: Reuters n’a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude.