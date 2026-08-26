Guerre au Moyen-Orient : l'Iran dit avoir reconstruit les systèmes d'armes endommagés pendant les frappes des Etats-Unis et d'Israël

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée fin février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël contre la République islamique, qui a riposté en visant notamment des pays de la région alliés de Washington.

Des missiles Zolfaghar exposés à Téhéran, en août 2026 (illustration) ( AFP / ATTA KENARE )

L'armée iranienne a affirmé mercredi 26 août que tous les systèmes d'armes endommagés pendant la guerre avaient été "reconstruits" et que de nouveaux avaient été importés dans le pays.

"Les systèmes de toutes les forces qui ont été endommagés ont été reconstruits, et de nouveaux systèmes ont également été importés", a déclaré à la télévision d'Etat le porte-parole de l'armée, Mohammad Akraminia. "De nouveaux systèmes sont arrivés grâce à l'industrie de défense, à l'armée, et certains ont également été importés de l'étranger. Ces équipements ont renforcé nos capacités de combat", a-t-il ajouté.

La guerre avait été déclenchée en février, avant un cessez-le-feu conclu en avril mettant fin à près de 40 jours de bombardements intenses, mais des attaques sporadiques, principalement autour du stratégique détroit d'Ormuz, ont réduit les perspectives d'un accord de paix final.

"Nous avons pris des mesures importantes pour reconstruire et redéployer les systèmes qui avaient été endommagés par l'ennemi", a assuré le porte-parole de l'armée. "Une attaque préventive, fondée sur le droit international et la Charte (des Nations unies), est une action légitime, bien sûr lorsqu'elle respecte les principes de proportionnalité et de nécessité", a-t-il poursuivi.

"Les Etats-Unis n'obtiendront rien de leur pression économique"

Le président iranien Massoud Pezeshkian a par ailleurs prévenu mercredi que les Etats-Unis n'obtiendraient "rien" avec leurs nouvelles pressions économiques contre la République islamique, après que Washington l'a menacée d'"asphyxie". "Nous tiendrons chacun pour responsable. Ceci marque l'asphyxie économique de ce régime. Personne ne devrait tester notre volonté" en la matière, avait averti le ministre des Finances Scott Bessent.

Le président iranien a récemment reconnu que son pays faisait face à "de nombreuses difficultés économiques", après des décennies de sanctions américaines et internationales. Mais "les Etats-Unis n'obtiendront rien de leur pression économique à ce stade, tout comme ils n'avaient rien obtenu pendant la guerre", a t-il assuré.