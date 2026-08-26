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Etats-Unis: La croissance du PIB progresse comme prévu au 2e trimestre, selon une deuxième estimation
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 14:47
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Vue sur Lower Manhattan depuis le voilier Elissa, à New York

Vue sur Lower Manhattan depuis le voilier Elissa, à New York

‌La croissance ​de l'économie américaine a progressé comme prévu ​au deuxième trimestre, ​montre la ⁠deuxième estimation publiée ‌mercredi par le département du ​Commerce.

Le ‌produit intérieur brut (PIB) ⁠des Etats-Unis a augmenté de 1,5% ⁠sur ‌la période allant ⁠d'avril ‌à juin, ⁠contre une estimation précédente ⁠de +1,6% ‌au premier trimestre.

Les économistes ​interrogés ‌par Reuters attendaient une croissance ​de 1,5% sur ⁠un an au deuxième trimestre.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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