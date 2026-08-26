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Etats-Unis: L'inflation PCE ressort à +3,7% sur un an en juillet
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 14:48
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Des clients font leurs courses au supermarché Fairway à New York

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Les prix ‌à la consommation aux États-Unis ont progressé ​sur un an en juillet, légèrement au-dessus des attentes, montrent les données publiées mercredi ​par le département du Commerce.

L'indice des prix de la ​consommation personnelle (PCE) a ⁠augmenté de 3,7% en rythme annuel, après ‌le même chiffre en juin. Les économistes interrogés par Reuters attendaient +3,6%.

Son évolution ​sur ‌un mois marque un rebond de ⁠0,2%, plus marqué que prévu (+0,1%), après une baisse de 0,1% en juin.

Une mesure plus ⁠étroite de ‌l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les ⁠éléments volatils que sont l'énergie et ‌les produits alimentaires, ressort à +3,3% ⁠sur un an en juillet, en ⁠ligne avec ‌les attentes (+3,3%) et après +3,3% en juin.

Sur un mois, ​il ressort ‌à +0,2% en juillet, en ligne avec les attentes, après +0,1% en juin.

Parallèlement, ​les dépenses de consommation des ménages américains ressortent à 0,0% en ⁠juillet après +0,4% en juin.

Les revenus des ménages ont quant à eux augmenté de 0,4% en juillet, contre +0,2% dans le consensus et +0,2% en juin.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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