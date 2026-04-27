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MÉDIAS-Des banques vont participer à une opération de financement de 1,8 milliard de dollars menée par BMO pour la scission d'une filiale de Honeywell - Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/299cnbqp

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

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