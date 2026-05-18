information fournie par Reuters • 18/05/2026 à 19:36

MÉDIAS-Apple prépare une aide à la rédaction basée sur l'IA, des raccourcis d'applications et des fonds d'écran pour iOS 27 - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/jurztzc9

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude