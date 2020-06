Median Technologies nomme Oern Stuge, MD, MBA à son Conseil d'Administration



La nomination d'Oern Stuge renforce la compétence du Conseil d'Administration dans le développement des entreprises spécialisées dans les Sciences de la Vie







Sophia Antipolis, France - Median Technologies, the Imaging Phenomics Company® annonce aujourd'hui que le Dr Oern Stuge, MD, MBA a rejoint son Conseil d'Administration, présidé par Oran Muduroglu. Cette nomination a été approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le 19 juin dernier. Oern Stuge apporte à Median sa très grande expertise de l'industrie des Sciences de la Vie, ainsi que sa vision unique et son expérience de développement d'entreprises, incluant les stratégies d'accès au marché et de croissance des sociétés Medtech.



"La grande expérience et la connaissance d'Oern des sociétés Medtech vont renforcer la position de leadership de Median dans le domaine des biomarqueurs d'imagerie non invasifs basés sur l'IA et vont maximiser notre succès dans le développement et la mise en place de nos stratégies d'accès au marché et de développement de nos activités. Sa nomination en tant que membre de notre Conseil d'Administration est une étape très importante dans notre optique de mettre notre plateforme d'imagerie basée sur l'IA iBiopsy® à disposition à la fois de l'industrie biopharmaceutique et du marché des soins de santé", précise Fredrik Brag, CEO de Median Technologies.