 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meanings Capital Partners étoffe son équipe Infrastructure
information fournie par AOF 17/07/2026 à 15:18

(Zonebourse.com) - Meanings Capital Partners, acteur de l'investissement responsable dans le non coté, étoffe son équipe Infrastructure avec le recrutement d'Arthur Bois en qualité d'analyste. Son arrivée vient soutenir le développement rapide du Meanings Infrastructure Fund (MIF), dédié aux investissements à impact dans les infrastructures durables à forte valeur ajoutée.

Premier millésime Infrastructure de Meanings Capital Partners, MIF est un fonds européen Value Add et Impact (Article 9 SFDR) ciblant les sociétés du segment Lower-Mid Cap européen dans les domaines de la transition énergétique, de la décarbonation et de la digitalisation.

Arthur Bois rejoint Meanings Infra en tant qu'analyste, à l'issue d'un stage effectué au sein de l'équipe début 2026. Il a auparavant accumulé plus de deux ans d'expérience en fonds d'investissement.

Diplômé de l'EDHEC Business School, il avait notamment effectué un stage au sein de l'équipe Infrastructure d'Andera Partners, où il a contribué à la constitution d'une plateforme solaire en Italie ainsi qu'à des projets de bornes de recharge.

Avant cela, il avait travaillé chez 3i Infrastructure, où il a participé à l'accompagnement de développeurs d'énergies renouvelables dans leur croissance, puis avait rejoint le spin-off ayant donné naissance à Alba Infra Partners, où il a passé près d'un an entre Londres et Paris.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,64 +9,45%
CAC 40
8 327,27 -0,60%
Pétrole Brent
86,97 +2,49%
SOITEC
84,06 -6,79%
TOTALENERGIES
70,28 +0,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank