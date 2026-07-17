Meanings Capital Partners étoffe son équipe Infrastructure

(Zonebourse.com) - Meanings Capital Partners, acteur de l'investissement responsable dans le non coté, étoffe son équipe Infrastructure avec le recrutement d'Arthur Bois en qualité d'analyste. Son arrivée vient soutenir le développement rapide du Meanings Infrastructure Fund (MIF), dédié aux investissements à impact dans les infrastructures durables à forte valeur ajoutée.

Premier millésime Infrastructure de Meanings Capital Partners, MIF est un fonds européen Value Add et Impact (Article 9 SFDR) ciblant les sociétés du segment Lower-Mid Cap européen dans les domaines de la transition énergétique, de la décarbonation et de la digitalisation.

Arthur Bois rejoint Meanings Infra en tant qu'analyste, à l'issue d'un stage effectué au sein de l'équipe début 2026. Il a auparavant accumulé plus de deux ans d'expérience en fonds d'investissement.

Diplômé de l'EDHEC Business School, il avait notamment effectué un stage au sein de l'équipe Infrastructure d'Andera Partners, où il a contribué à la constitution d'une plateforme solaire en Italie ainsi qu'à des projets de bornes de recharge.

Avant cela, il avait travaillé chez 3i Infrastructure, où il a participé à l'accompagnement de développeurs d'énergies renouvelables dans leur croissance, puis avait rejoint le spin-off ayant donné naissance à Alba Infra Partners, où il a passé près d'un an entre Londres et Paris.

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