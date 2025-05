McPhy: liquidation judiciaire prononcée par la justice information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - McPhy a annoncé jeudi que la justice avait prononcé sa liquidation judiciaire en l'absence de repreneur pour cette société spécialisée dans les équipements de production d'hydrogène.



Cédée en 2008 dans le cadre d'un incubateur avec le CEA et le CNRS, l'entreprise a connu de nombreuses difficultés ces derniers mois, peinant à obtenir des contrats face au coup de froid ayant frappé le marché européen de l'hydrogène, ce qui avait fait fondre sa position de trésorerie.



Son déclin s'était traduit par l'ouverture d'une procédure de conciliation le mois dernier et le lancement d'une procédure d'appel d'offres visant à trouver un repreneur, dont la date est désormais expirée.



Aucune offre de reprise n'ayant été déposée, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation.



La société, qui emploie 265 salariés et exploite trois usines en France, avait lancé l'an dernier sa 'Gigafactory' de Belfort, première usine française de fabrication d'électrolyseurs.



Dans un communiqué, McPhy précise qu'une reprise potentielle pourrait encore porter sur une partie de ses activités et de ses actifs, mais que la procédure de liquidation judiciaire va entraîner la radiation de la cotation de ses actions, dont la valeur résiduelle attendue pourrait être nulle.





