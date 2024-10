Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy Energy: projet abandonné en Europe centrale information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - McPhy Energy, acteur français de référence dans le domaine de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce que le projet de production d'une capacité totale de 24 MW, à travers deux électrolyseurs ' McLyzer 3200-30 ', dans le secteur de l'énergie en Europe centrale, est abandonné.



Cette décision est liée au retrait imprévu et de dernière minute de l'acheteur final (off-taker) de l'hydrogène vert.





