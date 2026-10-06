McKesson et CD&R vont privatiser Option Care, prestataire de soins par perfusion, dans le cadre d'une opération de 5,8 milliards de dollars

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* McKesson va investir environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir une participation de 49 % dans Option Care

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

* Option Care est le plus grand prestataire indépendant de soins par perfusion aux États-Unis

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

par Sneha S K

Le distributeur pharmaceutique McKesson

MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont convenu mardi de retirer de la cote le prestataire de soins par perfusion Option Care Health OPCH.O , dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 5,8 milliards de dollars, dette comprise.

Le prix d’offre de 32,05 dollars par action représente une prime de 37,1 % par rapport au dernier cours de clôture d’Option Care. Son titre a progressé de 32,8 % à 31,03 dollars.

Cette opération est la dernière en date pour le distributeur pharmaceutique américain, qui cherche à étendre sa présence dans le secteur des services de santé, et marque un nouveau rachat par un fonds de capital-investissement d’un prestataire de soins à domicile après celui d’Enhabit .

Option Care Health est le plus grand prestataire indépendant de traitements par perfusion aux États-Unis; il prend en charge plus de 308 000 patients chaque année via plus de 197 sites, proposant des services tels que des perfusions à domicile et en ambulatoire, une pharmacie spécialisée et la prise en charge de pathologies complexes.

L’orientation de McKesson vers les médicaments spécialisés et le milieu communautaire rend cette opération intéressante, car elle lui permet de tirer parti des gains d’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement et de collaborer avec Option Care Health dans le domaine des traitements chroniques complexes, a déclaré Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan.

La demande de soins à domicile ne cesse de croître aux États-Unis, à mesure que la population vieillit et que de plus en plus de patients choisissent de se faire soigner en dehors des établissements plus coûteux, tels que les hôpitaux.

Selon les termes de l’accord, McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir une participation minoritaire de 49 %, tout en conservant le droit d’acheter les 51 % restants à l’ e CD&R à une date ultérieure. Option Care Health restera une société distincte dirigée par sa propre équipe de direction.

Cette transaction permet à McKesson de s’aligner sur la tendance à la décentralisation des soins, qui s’éloigne des hôpitaux et des établissements de soins, a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, dans une note publiée lundi en fin de journée.

Cet accord permettrait également à McKesson de renforcer sa présence aux États-Unis dans le domaine des services de perfusion à domicile, l’entreprise exploitant déjà Inviva, un réseau de perfusion de premier plan au Canada.

Le segment oncologie et multispécialités de McKesson, qui inclut les services de perfusion, a enregistré un chiffre d’affaires de 14,2 milliards de dollars au dernier trimestre, soit une hausse de 33 % par rapport à l’année précédente.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, et Option Care Health deviendra une société privée.