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McKesson en hausse après la conclusion d'un accord de 2,25 milliards de dollars dans le domaine de la médecine de précision
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 16:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** L'action du distributeur pharmaceutique américain McKesson progresse de 1,4% à 885,91 dollars

** La société va racheter Precision Medicine Group, une entreprise privée , dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,25 milliards de dollars

** La société affirme que cette acquisition renforce ses capacités en matière de recherche clinique, d’essais cliniques et de commercialisation de médicaments

** Precision fournit des services de recherche clinique, d’analyses en laboratoire et de commercialisation aux entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques qui développent de nouveaux médicaments

** Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que cette acquisition s'inscrivait parfaitement dans le portefeuille de McKesson et ne constituait pas une opération “à haut risque”, sa valeur ne représentant qu'un peu plus de 2% de la capitalisation boursière de McKesson

** Le chiffre d’affaires de la division Oncologie et Multispécialités de McKesson a progressé de 33% pour atteindre 14,2 milliards de dollars au cours du dernier trimestre publié

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action est en baisse

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