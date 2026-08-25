McKesson conclut un accord de 2,25 milliards de dollars dans le domaine de la médecine de précision, misant ainsi sur la recherche clinique

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Le distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N a annoncé mardi qu’il allait racheter la société privée Precision Medicine Group dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 2,25 milliards de dollars, s’inscrivant ainsi dans une stratégie menée depuis plusieurs années visant à renforcer ses activités à forte croissance.

McKesson procède actuellement à une refonte de son portefeuille en se séparant d’actifs non stratégiques et en rationalisant ses opérations, tout en investissant dans des secteurs tels que l’oncologie et les soins spécialisés afin de stimuler sa croissance à long terme.

“Precision Medicine Group apporte des compétences complémentaires qui amélioreront nos services de recherche clinique et de commercialisation, renforceront la mise en œuvre des essais cliniques et élargiront notre offre de services cliniques”, a déclaré Brian Tyler, directeur général de McKesson, dans un communiqué.

Basée à Bethesda, dans le Maryland, Precision fournit des services de recherche clinique, d’analyses en laboratoire et de commercialisation qui aident les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques à développer et à lancer de nouveaux médicaments.

McKesson a indiqué que Precision intégrera sa division « oncologie et multispécialités » une fois la transaction finalisée, mais n’a pas précisé de calendrier prévisionnel pour sa conclusion.

Le chiffre d’affaires de cette division a bondi de 33 % pour atteindre 14,2 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 2026, porté par la croissance des services destinés aux prestataires de soins de santé et à la distribution spécialisée, notamment grâce aux contributions issues de ses acquisitions de participations majoritaires dans Core Ventures et PRISM Vision Holdings.

La société, qui a restructuré l’année dernière ses activités en quatre segments opérationnels, a annoncé en avril qu’elle céderait une participation minoritaire dans son activité de solutions médico-chirurgicales à la société d’investissement Apollo Funds pour 1,25 milliard de dollars , alors qu’elle prépare l’introduction en bourse de cette unité.