McDonald's-Ventes au T1 en-dessous des attentes aux USA avec la baisse des dépenses

McDonald's MCD.N a fait état jeudi d'une croissance inférieure aux attentes de ses ventes à magasins comparables aux États-Unis au premier trimestre, les formules repas à bas prix et les offres à durée limitée peinant à attirer les clients, dont le budget a été mis à rude épreuve par la hausse des prix du carburant et des produits alimentaires.

Après plusieurs années de hausses des prix, les chaînes de restauration rapide se tournent de plus en plus vers les promotions axées sur la valeur pour raviver la demande alors que les clients réduisent leurs dépenses.

Le numéro 1 mondial du burger a publié une croissance des ventes à magasin comparable de 3,9% au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur 4,2%.

Le directeur général Chris Kempczinski a déclaré que l'environnement opérationnel demeurait "exigeant", mais McDonald's a dépassé les attentes sur son chiffre d'affaires et son bénéfice, entraînant une hausse de 3% de l'action en avant-Bourse.

Plusieurs chaînes de restauration américaines telles que Wingstop WING.O et Domino's DPZ.O ont fait état d'une croissance trimestrielle des ventes plus faible, invoquant l'impact sur les dépenses des clients de la flambée des prix de l'essence provoquée par la guerre en Iran.

La fréquentation des restaurants aux États-Unis a baissé de 1,3% en janvier en raison des tempêtes hivernales. Elle a rebondi de 3,8% en février grâce à la demande refoulée, mais a ralenti à 1,2% en mars, les ménages réagissant plus modérément au lancement de nouveaux menus alors que la hausse des prix du carburant pesait davantage sur leur budget.

À l'échelle mondiale, les ventes de McDonald's ont augmenté de 3,8%, manquant de peu les prévisions moyennes des analystes (3,95%), mais en amélioration après une baisse de 1% enregistrée il y a un an.

Le bénéfice net du premier trimestre a augmenté de 6% pour atteindre 1,98 milliard de dollars. Sur une base ajustée, McDonald's a réalisé un bénéfice de 2,83 dollars par action, contre 2,67 dollars un an plus tôt.

(Régigé par Savyata Mishra in Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)