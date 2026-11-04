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McDonald's en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action McDonald's MCD.N progresse d'environ 2 % à 267,64 dollars en pré-ouverture

** Le géant de la restauration rapide a dépassé les estimations de bénéfice pour le troisième trimestre, mais a annoncé une baisse plus forte que prévu de ses ventes aux États-Unis, les consommateurs, confrontés à des difficultés financières, ayant réduit leurs dépenses en repas au restaurant

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre s'est établi à 3,57 dollars par action, contre une estimation de 3,38 dollars

** Les ventes à périmètre constant aux États-Unis ont reculé de 0,2 %, contre une hausse de 2,4 % il y a un an; selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 0,12 %

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 7,16 milliards de dollars, est resté en deçà des estimations de 7,29 milliards

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 14 % depuis le début de l'année

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