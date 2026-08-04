McDonald's en hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions

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4 août - ** L'action du géant du hamburger McDonald's MCD.N affiche une hausse d'environ 2 % à 269,70 dollars en pré-ouverture ** La société affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 3,38 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,32 dollars, selon les données compilées par LSEG ** La société nomme Skye Anderson, une collaboratrice interne, au poste de présidente de McDonald’s USA afin de diriger son plus grand marché ** La société n'atteint pas les prévisions trimestrielles concernant la croissance de ses ventes aux États-Unis, les consommateurs soucieux de leur budget réduisant leurs dépenses au restaurant dans un contexte d'incertitude économique persistante et de pressions inflationnistes ** La société affiche un chiffre d'affaires de 7,10 milliards de dollars au deuxième trimestre , manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 7,13 milliards de dollars ** La croissance trimestrielle des ventes à périmètre constant à l'échelle mondiale s'est établie à 1,3 %, manquant les estimations de 1,39 % ** La croissance des ventes à périmètre constant aux États-Unis au deuxième trimestre s'est établie à 0,8 %, contre des prévisions de hausse de 1,06 % ** À la clôture d'hier, l'action MCD affichait une baisse d'environ 13 % depuis le début de l'année