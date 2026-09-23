McDonald's en baisse alors que son directeur général met en garde contre une faible croissance de la fréquentation et dévoile un plan de 8,5 milliards de dollars destiné aux franchisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** L'action du géant du hamburger McDonald's MCD.N recule de 4,3 % à 239,7 dollars
** MCD a présenté un plan de soutien aux franchisés de 8,5 milliards de dollars s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie de croissance élargie
** "Nous prévoyons une stagnation de la fréquentation dans nos marchés entièrement détenus, tandis que l'inflation reste élevée", a averti le directeur général lors de la conférence organisée à l'occasion de la journée des investisseurs
** Ces nouveaux objectifs et ce plan de soutien aux franchisés s’étalant sur une décennie s’inscrivent dans le cadre de sa stratégie "NEXT", visant à relancer la dynamique des ventes après une croissance des ventes aux États-Unis inférieure aux prévisions au deuxième trimestre
** MCD vise des marges d'exploitation dans la fourchette basse à moyenne des 50 % d'ici 2030, contre 46,9 % pour l'exercice 2025
** Sur 38 sociétés de courtage, 22 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 15 "conserver" et une "vendre"; l’objectif de cours médian est de 306,50 dollars – données compilées par LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 22 % depuis le début de l'année
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