McDonald's en baisse alors que son directeur général met en garde contre une faible croissance de la fréquentation et dévoile un plan de 8,5 milliards de dollars destiné aux franchisés

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23 septembre - ** L'action du géant du hamburger McDonald's MCD.N recule de 4,3 % à 239,7 dollars

** MCD a présenté un plan de soutien aux franchisés de 8,5 milliards de dollars s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie de croissance élargie

** "Nous prévoyons une stagnation de la fréquentation dans nos marchés entièrement détenus, tandis que l'inflation reste élevée", a averti le directeur général lors de la conférence organisée à l'occasion de la journée des investisseurs

** Ces nouveaux objectifs et ce plan de soutien aux franchisés s’étalant sur une décennie s’inscrivent dans le cadre de sa stratégie "NEXT", visant à relancer la dynamique des ventes après une croissance des ventes aux États-Unis inférieure aux prévisions au deuxième trimestre

** MCD vise des marges d'exploitation dans la fourchette basse à moyenne des 50 % d'ici 2030, contre 46,9 % pour l'exercice 2025

** Sur 38 sociétés de courtage, 22 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 15 "conserver" et une "vendre"; l’objectif de cours médian est de 306,50 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 22 % depuis le début de l'année