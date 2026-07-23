McCormick prévoit une cotation secondaire à Londres après la fusion avec Unilever Foods et dévoile sa structure opérationnelle

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McCormick MKC.N a annoncé jeudi son intention de demander une cotation secondaire à la Bourse de Londres et a dévoilé le modèle opérationnel de la société qui sera créée à l’issue de sa fusion prévue, d’une valeur de 45 milliards de dollars, avec la division alimentaire d’Unilever.

Cette opération, annoncée en mars et dont la finalisation est prévue d’ici mi-2027, repose sur l’hypothèse que la demande mondiale croissante d’aliments plus sains et riches en saveurs pourra contribuer à contrer la maturation du marché américain. Elle a suscité des inquiétudes quant à la structure de la transaction, au long processus menant à sa finalisation et aux risques potentiels en matière de droit de la concurrence.

La société issue de la fusion sera organisée en quatre divisions: "Americas Consumer", "International Consumer", "Global Food Service" et "Global Flavor", a précisé McCormick, et sera dirigée par une équipe de cadres issus des deux entreprises.

McCormick a précisé que les deux divisions "Consumer" regrouperaient les ventes au détail d’herbes aromatiques, d’épices, d’assaisonnements, d’aides culinaires, de condiments et de sauces, tandis que les divisions "Global Food Service" et "Global Flavor" se concentreraient sur les clients des secteurs de la restauration, des services alimentaires et de l’industrie.

"La forte convergence culturelle entre nos activités renforce notre conviction quant aux avantages stratégiques de cette fusion", a déclaré Andrew Foust, directeur de l’intégration chez McCormick. Foust devrait devenir président du segment "Americas Consumer" de la société issue de la fusion.

Les segments "International Consumer" et "Global Food Service" seront respectivement dirigés par Heiko Schipper et Nuria Hernandez, tous deux issus d’Unilever, tandis que Suzanne Roy, de McCormick, devrait prendre la tête du segment "Global Flavor".

Brendan Foley, directeur général de McCormick, et Marcos Gabriel, directeur financier, conserveront leurs fonctions au sein de l’entité issue de la fusion.

Le fabricant américain de produits alimentaires emballés a ajouté qu’il conserverait sa cotation principale à la Bourse de New York et que son siège social mondial resterait à Hunt Valley, dans le Maryland. Il disposera également d’ un siège international aux Pays-Bas, où Unilever exploite des centres de R&D.

Unilever est devenu en 2020 une société holding unique basée au Royaume-Uni, mettant ainsi fin à une structure à double direction cotée aux Pays-Bas, qui était en place depuis 90 ans.