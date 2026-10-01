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McCormick dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 12:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'épices McCormick

MKC.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, les consommateurs continuant à privilégier ses assaisonnements et ses sauces malgré des budgets de plus en plus serrés et l'incertitude macroéconomique.

La société, qui est en passe de réaliser une fusion prévue avec la division alimentaire d'Unilever ULVR.L , a annoncé un chiffre d'affaires de 2,02 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,98 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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