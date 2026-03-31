McCormick chute après l'accord d'Unilever sur une fusion de 65 milliards de dollars dans le secteur alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
31 mars - ** Les actions de McCormick MKC.N en baisse de 6% à 50,42 $ ** McCormick va fusionner avec les activités alimentaires d'Unilever ULVR.L , créant ainsi une société d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars ** Les actions d'Unilever ont baissé de 4 %après l' annonce ** Ce qui nous échappe vraiment, c'est la raison pour laquelle Unilever se débarrasse d'une activité dominée par deux marques, qu'il détenait à 100%, pour une prime de contrôle minime" , déclare un analyste de RBC
** L'opération sera structurée sous la forme d'un "Reverse Morris Trust" (RMT) ** ULVR recevra 15,7 milliards de dollars en espèces et ses actionnaires obtiendront une participation de 65% dans la société combinée
** "Nous sommes également dubitatifs quant à la justification culturelle de la combinaison d'une activité d'Unilever axée sur la marque avec l'activité de McCormick dans le domaine des épices et des arômes qui, à notre avis, est moins axée sur la marque qu'Unilever" - RBC ** MKC a dépassé ses estimations de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre grâce à une demande stable
** A la dernière clôture, MKC a baissé de ~21,13 % depuis le début de l'année
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