Maurel & Prom: Le CA consolidé à neuf mois grimpe de 17% sur un an

Illustration représentant un graphique boursier en hausse et une maquette de baril de pétrole imprimée en 3D

par Rihab Latrache

Maurel & Prom (M&P) ‌a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de ​17% sur un an au titre des neuf premiers mois de l'année, l'opérateur pétrolier citant notamment les performances en Angola et au ​Gabon.

Le groupe français publie dans un communiqué un chiffre d'affaires de 574 millions de ​dollars (510,54 millions d'euros) sur la période, ⁠ainsi qu'une production du Groupe en part M&P en hausse ‌de 4%.

La production valorisée s'élève à 521 millions de dollars, en hausse de 32% sur les neuf premiers ​mois de 2026, selon ‌le communiqué.

Le prix de vente moyen de l’huile ⁠est en hausse de 40% par rapport à 2025 (70,6 dollars le baril), et ressort à 98,8 dollars le baril sur les neuf ⁠premiers mois de ‌2026.

Au Gabon, le chiffre d'affaires atteint 345 millions de ⁠dollars, tandis qu'il ressort à 93 millions de dollars en ‌Angola, où l'entreprise poursuit son développement opérationnel avec le ⁠puits Pacassa South West. La présence d’huile y ⁠a été confirmée, ‌avec une colonne de 136 mètres, et des volumes en place ​estimés de l’ordre de 70 millions ‌de baril. Sa mise en production est attendue au premier trimestre 2027.

En Tanzanie, un ​réservoir gazier a également été découvert dans le puits d’exploration Kasa-1X, et sa mise en production est envisagée dès ⁠novembre 2026, avec un potentiel attendu à 50 millions de pieds cubes par jour.

En Amérique latine, M&P poursuit la finalisation de l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur. La transaction est attendue d’ici le 31 décembre 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)