Maurel & Prom-Le CA consolidé à neuf mois grimpe de 17% sur un an

(Actualisé avec détails §4-7)

par Rihab Latrache

Maurel & Prom (M&P) MAUP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 17% sur un an au titre des neuf premiers mois de l'année, l'opérateur pétrolier citant notamment les performances en Angola et au Gabon.

Le groupe français publie dans un communiqué un chiffre d'affaires de 574 millions de dollars (510,54 millions d'euros) sur la période, ainsi qu'une production du Groupe en part M&P en hausse de 4%.

La production valorisée s'élève à 521 millions de dollars, en hausse de 32% sur les neuf premiers mois de 2026, selon le communiqué.

Le prix de vente moyen de l’huile est en hausse de 40% par rapport à 2025 (70,6 dollars le baril), et ressort à 98,8 dollars le baril sur les neuf premiers mois de 2026.

Au Gabon, le chiffre d'affaires atteint 345 millions de dollars, tandis qu'il ressort à 93 millions de dollars en Angola, où l'entreprise poursuit son développement opérationnel avec le puits Pacassa South West. La présence d’huile y a été confirmée, avec une colonne de 136 mètres, et des volumes en place estimés de l’ordre de 70 millions de baril. Sa mise en production est attendue au premier trimestre 2027.

En Tanzanie, un réservoir gazier a également été découvert dans le puits d’exploration Kasa-1X, et sa mise en production est envisagée dès novembre 2026, avec un potentiel attendu à 50 millions de pieds cubes par jour.

En Amérique latine, M&P poursuit la finalisation de l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur. La transaction est attendue d’ici le 31 décembre 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)